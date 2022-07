Schwerpunkte

Die Einzelhandelsvereinigung "Wendlingen aktiv" unterstützt seine Mitglieder auch in schweren Zeiten

22.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Neuwahlen bei der Einzelhändlervereinigung: Wilfried Schmid wurde als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Erfolgreiche Werbeaktionen trotz Lockdowns. „Abend der 1000 Lichter“ findet am 18. November statt.

Neu gewähltes Vorstandsgremium mit Beisitzer: (von links) Tillmann Adam, Julia Wirth, Moritz Schick, Susanne Kern, Alexander Wittmann, Wilfried Schmid, Stefanie Schanz-Ambacher. Es fehlen auf dem Foto Bürgermeister Steffen Weigel als Zweiter Vorsitzender und Kassier Jürgen Vohrer, sie wurden in Abwesenheit gewählt, nachdem sie sich vorher zur Wahl wieder aufstellen lassen hatten. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Auch wenn die letzte Hauptversammlung der Einzelhändlerinitiative „Wendlingen am Neckar aktiv“ im Juli 2020 eine ganze Weile zurückliegt, so bedeutet das nicht, dass im Verein seither nichts gelaufen wäre. Ganz im Gegenteil: Trotz zahlreicher Lockdowns hat der Zusammenschluss von Einzelhändlern währenddessen und danach einige Aktionen gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Wendlingen aus dem Boden gestampft. Erinnert sei an die überaus erfolgreiche Aktion „Wendi bringt’s“ im ersten Jahr der Pandemie, aber auch an die neueste Präsenzveranstaltung, den Feierabendmarkt zweimal im Monat.