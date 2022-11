Schwerpunkte

Die Durchgängigkeit für Fische in der Lauter bei Wendlingen wird durch eine Raue Rampe wieder hergestellt

25.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Mit dem Abriss des alten Wehrs will man die Durchgängigkeit für Fische in der Lauter wieder herstellen. Eine Planänderung hat das Vorhaben verzögert.

Mit dem Abriss des Lauterwehrs wird die letzte große Barriere flussaufwärts auf der Wendlinger Gemarkung beseitigt. Foto: Just

WENDLINGEN. Der Umbau in eine sogenannte „Raue Rampe“ war bereits vor drei Jahren vom Gemeinderat beschlossen worden. Danach sollte zeitnah das Wehr abgerissen und anschließend mit dem Bau der Rampe begonnen werden. Weshalb sich die Umsetzung so lange hinausgezögert hat, erläuterte Stadtbaumeister Axel Girod in der jetzigen Sitzung.