Die Demokratie siegt

27.09.2021 00:20

In Wendlingen, Köngen und Oberboihingen wurde entgegen des Bundestrends gewählt.

Von Sylvia Gierlichs

So übel ging die Wahl für Markus Grübel nicht aus – er holte das Direktmandat und mit 31,44 Prozent der Stimmen lag er in Wendlingen auch an der Spitze der Kandidatenriege. Das Ergebnis seiner Partei kann ihn allerdings nicht erfreuen. Im Bund lagen die Ergebnisse für die CDU bei Drucklegung bei 24,1 Prozent, im Wahlkreis Esslingen holte die Union mit 25,23 Prozent nur unwesentlich mehr Stimmen. Gegenüber der Wahl 2017 (33,3 Prozent) ist der Absturz nicht ganz klein. In Köngen konnte Grübel gar 34,4 Prozent erringen. Auch die Partei schnitt hier mit über zwei Prozentpunkten besser ab als im Bund. Die Christdemokraten sind jedoch gut beraten, den Kurs, den sie im Wahlkampf eingeschlagen haben, zu überdenken. Eine klarere Abgrenzung nach rechts wäre wünschenswert.