Die Demenz-WG in Köngen sucht den Austausch mit den Nachbarn

03.08.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In der im Juli eröffneten Hausgemeinschaft Spitalgarten in Köngen will man Ende September mit einem Begegnungsfest die Menschen in die Gunzenhauser Straße locken, um zu zeigen: „Wir öffnen uns auch für euch“.

Ingeborg Blank, Mitarbeiterin Daniela Sertic-Schmid und Angela Freier (von links) bei der Zubereitung des Nachtischs für die Bewohner der Demenz-WG in der Hausgemeinschaft Spitalgarten . Foto: Rudel

KÖNGEN. Ingeborg Blank wohnt seit 35 Jahren in Köngen. Gemeinsam beschlossen sie und ihr Mann Klaus: wir ziehen um. Und zwar in die Hausgemeinschaft Spitalgarten in der Gunzenhauser Straße. Die 70-Jährige ist noch mobil und viel mit dem Liegerad unterwegs. Auch Angela Freier wohnt seit Kurzem mit ihrem Mann in der Hausgemeinschaft. Ursprünglich kommt sie aus Oberfranken. Lange wohnte sie in Nürtingen und Beuren. Weil der Sohn in Köngen wohnt, entschloss sich das Ehepaar für den Umzug ins betreute Wohnen. Schön findet sie es in Köngen. „Wenn man mal seine Ruhe haben möchte, macht man seine Tür zu“, sagt Angela Freier pragmatisch.