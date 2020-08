Schwerpunkte

„Die Bürger sind meine Lehrer“

19.08.2020 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Vor einem Jahr wurde Christa Schimpf mit 72 Jahren erstmals in den Rat der Stadt Wendlingen gewählt

Zuhause in ihrem idyllischen Garten kann Stadträtin Christa Schimpf nach anstrengenden Sitzungen ausspannen. Foto: Weiss

WENDLINGEN. Christa Schimpf erinnert sich noch gut an den Wahlabend im Mai 2019, als sie mit 3453 Stimmen für die SPD in den Wendlinger Stadtrat gewählt wurde: „Es waren zwiespältige Gefühle: Große Freude einerseits. Aber auch die Frage: Oh je, was kommt da auf mich zu? Kann ich dieser Aufgabe gerecht werden?“ Mittlerweile ist die 73-Jährige seit über einem Jahr im (Ehren-) Amt, hat sich mit der Vielfalt ihrer neuen Aufgaben vertraut gemacht, lernt aber noch immer jeden Tag dazu.