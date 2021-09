Schwerpunkte

Musikpädagogin Martina Lange an der Musikschule Köngen/Wendlingen: Aspekte des richtigen Hörens

06.09.2021 05:30, Von Rainer Kellmayer — E-Mail verschicken

Martina Lange ist Musikpädagogin an der Musikschule Köngen/Wendlingen. Ihr Steckenpferd: alle technischen Aspekte des richtigen Hörens.

Martina Lange hat an der Hochschule für Musik in Augsburg ihre Ausbildung zur Klavierlehrerin absolviert. Heute bietet sie auch Kurse in Gehörbildung an. Foto: Kellmayer

WENDLINGEN/KÖNGEN. Für Martina Lange ist klar: Das Hören ist der Weg zur Musik. Musizieren ohne bewusstes Hören ist für sie undenkbar. Die Musikpädagogin, die an der Musikschule Köngen/Wendlingen neben Klavier auch Hörerziehung unterrichtet, wurde einst durch eine Karikatur zur Beschäftigung mit dem Gehör animiert. In einer Zeitschrift entdeckte sie eine Grafik, die zugleich witzig und inspirierend war: Ein Ohrenarzt steigt auf einer Leiter hinauf zu einem riesigen Ohr, schaut hinein und bemerkt: „Darin liegt ihre Zukunft.“ Fortan begeisterte sich die junge Musikerin für alle Aspekte des Hörens. Als Jugendliche hospitierte sie an der Stuttgarter Musikhochschule bei den Gehörbildungsstunden von Ursula Flinspach. Die erfahrene Lehrerin habe es verstanden, bei ihren Studenten den Spaß am Hören zu wecken und ihnen die Angst vor dem nicht allzu beliebten Fach zu nehmen.