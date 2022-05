Schwerpunkte

Die Barrelhouse Jazzband brachte das New Orleans-Feeling nach Köngen

24.05.2022 05:30, Von Albrecht Nissler — E-Mail verschicken

Die Barrelhouse Jazzband überzeugte in der Schlosskapelle mit einem perfekten musikalischen Mix. Die Kultband steuert im nächsten Jahr auf ihr 70-jähriges Bestehen zu.

Die Barrelhouse Jazzband brachte ein wenig New Orleans-Feeling nach Köngen. Foto: NIssler

KÖNGEN. Mit der Verpflichtung der Barrelhouse Jazzband hat der Jazz-Club Schloss Köngen gerade in seinem Jubiläumsjahr zum 20-jährigen Bestehen einen Volltreffer gelandet. Die Band kann im nächsten Jahr auf sieben Jahrzehnte musikalischen Wirkens zurückblicken. Nicht nur in heimischen Gefilden hat Deutschlands renommierteste Band des „Traditional Jazz“ mittlerweile einen Kultstatus erreicht, auch als Exportschlager konnte sich das Publikum in 57 Ländern auf vier Kontinenten an der Musik der siebenköpfigen Formation erfreuen.