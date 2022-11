Schwerpunkte

Die Autobahnmeisterei in Kirchheim wird erweitert

12.11.2022 05:30, Von Bernd Köble — E-Mail verschicken

Die Autobahnmeisterei in Kirchheim wird modernisiert und erweitert.

KIRCHHEIM. Rund 95 Fahrbahnkilometer einschließlich Nebenstrecken haben die etwa 30 Mitarbeitenden der Autobahnmeisterei in Kirchheim in Schuss zu halten. Vom Kreuz Stuttgart bis zum Albaufstieg bei Mühlhausen – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Die Frauen und Männer in den orangenen Signaljacken entwässern, reinigen und flicken Straßen, mähen Grünstreifen, beseitigen Unfallschäden und halten die Autobahn und ihre Zufahrtsstraßen und Rastplätze im Winter schnee- und eisfrei.

Der Stützpunkt an der Anschlussstelle Kirchheim-Ost der A 8 ist in Baden-Württemberg einzigartig. Zum einen, weil er mit den Landkreisen Esslingen und Göppingen in den Einzugsbereich zweier Gebietskörperschaften fällt. Zum anderen, weil er in Teilen aus einer Zeit stammt, als Autofahren noch ein einsames Vergnügen für Wohlhabende war. Genauer: von 1937.

Völlig veraltete Verwaltungsräume und Sanitäranlagen, akute Platznot in Fahrzeughallen und Werkstätten – „die Fahrzeuge sind immer größer geworden, der Platz dafür ist nicht mitgewachsen“, sagt Christine Baur-Fewson, Direktorin bei der zuständigen Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes. Damit soll jetzt Schluss sein. Gestern war Grundsteinlegung für eine umfassende Modernisierung und Erweiterung.