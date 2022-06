Schwerpunkte

Deutsche Bahn baut in Oberboihingen Parkplatz für Anwohner

OBERBOIHINGEN. Schweres Gerät war in den letzten Tagen am Ortsausgang von Oberboihingen in Richtung des Froschländer-Kreisverkehrs zu sehen. Dort wurde ein Parkplatz angelegt, der den Bewohnern der drei Hochhäuser in der Unterboihinger Straße 61 bis 65 zur Verfügung gestellt wird.

Hier sollen die Bewohner der Unterboihinger Straße 61 bis 65 parken, bis das Parkdeck gebaut ist. Foto: Gierlichs

Bisher parken sie ihre Fahrzeuge in einer Tiefgarage. Diese wird jedoch abgerissen, weil sie dem Bau der Großen Wendlinger Kurve im Weg ist. Die Bewohner sollen als endgültigen Ersatz ein Parkdeck erhalten, das neben dem Haus Nummer 65 entstehen soll. Für den Abriss der Tiefgarage liegt noch keine Genehmigung vor, denn noch ist das Planänderungsverfahren, das für den Bau des Tunnelbauwerks und alle damit zusammenhängenden Bauarbeiten benötigt wird, nicht vom Eisenbahnbundesamt abgesegnet.