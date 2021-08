Schwerpunkte

Dettinger Gewerbegebiet weckt nicht nur Begeisterung

31.08.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Standorte für die Zukunft: Das geplante Gewerbegebiet Hungerberg in Dettingen/Teck weckt nicht nur Begeisterung. Professor Christian Küpfer von der HfWU zeigt auf, wo die Probleme und Chancen liegen.

Viel Mais, viel Grünland und eine ICE-Baustelle (links) – so stellt sich der Hungerberg im Jahr 2021 dar. Foto: Just

In unserer Serie über neue Gewerbeflächen im Zusammenhang mit Wirtschafts- und Industrieansiedlungen in unserer Region sprachen wir mit Dr. Christian Küpfer, Professor für Landschaftsplanung an der Hochschule Nürtingen. Im Interview wies er auf die Bedeutung von Kaltluftschneisen, Ökopunkten und über Kompensationsmöglichkeiten bei Eingriffen in die Natur hin.