Detektiv-Workshop in der Stadtbücherei

13.08.2019

WENDLINGEN (pm). Wie arbeitet eigentlich ein richtiger Detektiv? Dieser Frage waren 20 Mädchen und Jungen im Rahmen des Sommerferienprogramms auf der Spur. Zusammen mit Alexander Schrumpf, einem echten Detektiv von der Detektei Adler aus Wiesbaden, wurden in der Stadtbücherei fleißig Spuren des inszenierten Tatorts gesichert, Geheimcodes geknackt und anhand von viel Anschauungsmaterial wurden natürlich auch viele Fragen rund um die alltägliche Arbeitsweise eines Detektivs beantwortet.

Darf ein Detektiv eine Waffe tragen? Natürlich nicht. Wie oft braucht er Handschellen? Unglaublich selten. Was ist das häufigste Arbeitsmittel? Stift und Papier. Welche Pinsel werden zur Spurensicherung verwendet? Beispielsweise der Marabu-Pinsel aus weichen Vogelfedern, der Zephyr-Pinsel aus Glasfasern oder der besonders faszinierende Magna-Brush, der durch ein Magnetfeld mit Hilfe von Eisenpulver sogar erst zum Pinsel wird.

Und auch der Frage, wer die meisten fiktiven Detektive aus Film und Literatur kennt, gingen die angehenden Juniordetektive mit Eifer nach. Ein ebenso unterhaltsamer wie auch lehrreicher Vormittag in der Stadtbücherei Wendlingen am Neckar, der am Ende durch einen persönlichen Detektivausweis gekrönt wurde.