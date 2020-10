Schwerpunkte

Der Wendlinger Klimaaktivist Joshua Aldinger ist für den Ehrenamtspreis nominiert

09.10.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ehrenamtspreis: Der Wendlinger Joshua Aldinger begeistert andere für den Klimaschutz ganz nebenbei beim Plaudern

Die Erde ist in Aufruhr. Verheerende Waldbrände in Kalifornien und Australien, Sturmfluten in der Karibik. Der Wald in Deutschland ist wegen des fehlenden Regens in bedenklichem Zustand, Ernteausfälle sind zu beklagen – das ist kein Zukunftsszenario, das ist die Realität im Jahr 2020. Der Wendlinger Joshua Aldinger setzt sich deswegen für mehr Nachhaltigkeit ein.

WENDLINGEN. „Kennen Sie Ihren CO2-Fußabdruck?“, fragt Joshua Aldinger. Eine clevere Frage. Wie soll man den schon kennen? „Nun, es gibt im Internet jede Menge Klimarechner, die ihn ausrechnen, wenn man ein paar Fragen beantwortet“, sagt Aldinger und schmunzelt.