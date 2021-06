Schwerpunkte

Der virtuelle Blick in die Zukunft

05.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Infoturm am Stuttgarter Hauptbahnhof macht den künftigen Bahnhof erlebbar

Auch an Kinder haben die Ausstellungsmacher gedacht: Bernhard Bauers Lieblingsstelle im Wimmelbild ist der Bahnhofsturm, auf den Manfred Rommel mit seliger Milde herabschaut. Fotos: sg

Über Stuttgart 21 kursieren viele Zahlen. Doch was verbirgt sich hinter der Zahl 81? Wer das wissen will, der ist im Infoturm am Stuttgarter Hauptbahnhof genau richtig. Schon im Erdgeschoss des Turms gibt es Antworten. Und zwar interaktiv. Mithilfe eines Touchscreens, der in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelt wurde – eingebaut in einen großen Exponatentisch. Und was verbirgt sich nun hinter der Zahl 81? Die Redakteurin, die schon viel über das Projekt geschrieben hat, kommt nicht darauf. „Tippen Sie mal auf die Zahl“, fordert Bernhard Bauer, Vorsitzender des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm auf und schmunzelt. Ok. Ein Fingertipp und schon ploppt die Antwort auf: 81 Brücken werden zwischen Stuttgart und Ulm für die ICE-Strecke gebaut. Bauer strahlt. Die Technik macht ihm sichtlich großen Spaß.