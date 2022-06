Schwerpunkte

Der TSV Köngen blickt auf 125 Jahre Vereinsgeschichte zurück

22.06.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der TSV Köngen feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Der Verein brachte einige erfolgreiche Sportler hervor. Die größte Abteilung, der Breitensport, ist jedoch das Herz des Vereins.

Klaus Just war einer der erfolgreichen Leichtathleten des Vereins. Foto: privat

KÖNGEN. 125 Jahre gibt es den TSV Köngen. Eine lange Zeit. Doch ungewöhnlich ist das keineswegs. Erste Vereine wurden als sogenannte Lesegesellschaften bereits im 17 und 18. Jahrhundert gegründet. Doch vor allem mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erhielt das Vereinswesen einen Aufschwung. Wohlfahrtsverbände wie die Caritas und die Diakonie oder auch das Deutsche Rote Kreuz entstanden in dieser Zeit. Aber eben auch Freizeitvereine. Hier versammelten sich Gleichgesinnte für gemeinsame Aktivitäten. Und ein Verein war nicht nur da, um einen Zweck zu erfüllen. So wurde in einem Turnverein nicht nur geturnt, sondern es trafen sich hier religiös oder politisch Gleichgesinnte. Der gesellschaftliche Einfluss der Vereine wuchs, was den Mächtigen damals nicht so recht behagte.