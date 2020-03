Der Steinkauz ruft

WENDLINGEN (pm). In Zusammenarbeit mit der Nabu-Ortsgruppe Köngen-Wendlingen lädt das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb am kommenden Sonntag, 15. März, von 18.30 bis 20 Uhr zu einer Begegnung mit dem Steinkauz ein. Durch jahrelange ehrenamtliche Arbeit ist es Dieter Schneider, Jens Polzin und Gerhard Deuschle vom Nabu Köngen gelungen, den Steinkauz in den heimischen Streuobstwiesen bei der Wiederansiedlung zu unterstützen. Bei einem Rundgang besteht die Möglichkeit, den Balzruf-Gesang des kleinen Kauzes zu hören. Mit etwas Glück bekommen die Teilnehmer auch einen Steinkauz zu sehen. Treffpunkt ist der Friedhof Wendlingen, Pfauhauser Straße. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab zehn Jahre. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen.