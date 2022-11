Schwerpunkte

Der Oberboihinger Weihnachtsmarkt: Oifach guad

26.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Erstmals nach der Corona-Pandemie fanden sich die Oberboihinger am Freitag wieder in der Ortsmitte ein, um bei der Eröffnung ihres Weihnachtsmarktes dabei zu sein.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Als um 17 Uhr der Weihnachtsmarkt eröffnet wurde, standen die Menschen schon dicht gedrängt in der Ortsmitte. Fotos: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Beschwingt begann der 31. Oberboihinger Weihnachtsmarkt am Freitag. Der Musikverein unterhielt die wirklich zahlreichen Gäste in der Ortsmitte mit swingenden Weihnachtsklängen. Blickte man in die Runde, sah man überall strahlende Gesichter. Heinz Vogel, der seit fast einem Jahr als stellvertretender Bürgermeister die Amtsgeschäfte führt, freute sich über diese Resonanz.