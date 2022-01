Schwerpunkte

Der Mais fürs Popcorn kommt aus Kirchheim

11.01.2022 05:30, Von Silja Kopp — E-Mail verschicken

Popcorn aus der Region? Alles ist möglich: Auf den Äckern zwischen Ohmden und Jesingen ist jetzt das erste Mal Mais geerntet worden, der süß oder salzig als Snack Karriere machen soll. Es handelt sich um die Sorte „Mushroom“.

Albrecht Blessing, Jürgen Hieber und Benjamin Osswald (von links) können sich über die erste gelungene Ernte freuen. Fotos: Brändli

KIRCHHEIM. Karamellisiert und knusprig, süß oder pikant: Popcorn lässt den Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen. Erinnerungen an Kinoabende und häusliche Netflix-Runden kommen auf. Süßes Popcorn ist in Deutschland die unschlagbare Nummer eins. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Curry, Pfeffer oder Kräuter – alles passt zu den aufgepoppten Maiskörnern. Am schönsten ist es, wenn der leckere Knabberspaß in der Tüte direkt aus der Region kommt und der „Knallmais“ keine weite Reise hinter sich hat.