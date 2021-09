Schwerpunkte

Der Künstler Michel Friess in der Galerie der Stadt Wendlingen: Die Pop-Art lebt!

24.09.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Bunt, bunter, Michel Friess: Die Galerie der Stadt Wendlingen wagt sich an populäre Kunst. Die außergewöhnliche Ausstellung ist bis zum 7. November zu sehen.

Szenen aus New York finden sich im Werk von Michel Friess immer wieder (großes Bild). Die Stil-Ikone Frida Kahlo hat er in seinem Werk mehrfach verewigt (kleines Bild). Fotos: zog

WENDLINGEN. New York, Shanghai, Singapur: Michel Friess aus Neustadt hat mit seiner bunten Kunst auf der ganzen Welt begeistert. Nun macht der wohl erfolgreichste deutsche Pop-Art-Künstler Station in Wendlingen. Kein Wunder, dass zur Vernissage seiner Ausstellung in der Galerie der Stadt die Besucherdichte hoch war. Kaum ein Durchkommen am Mittwochabend in den Räumen der zeitlos schlichten Villa nahe dem Wendlinger Bahnhof.