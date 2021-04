Das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) in Nürtingen-Oberensingen wechselt den Standort und zieht auf den alten Festplatz nach Wernau um. Der letzte Betriebstag in Nürtingen ist am heutigen Donnerstag, 15. April. Von Freitag, 16., bis einschließlich Montag, 19. April, ist nur das CAZ an der Messe…

