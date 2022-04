Schwerpunkte

Der Köngener Bürgermeister Otto Ruppaner im Interview

21.04.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am Sonntag stellt sich Otto Ruppaner erneut zur Wahl als Bürgermeister. Er ist der einzige Kandidat. Für eine zweite Amtszeit ist das wichtigste Thema zunächst die Bebauung des Lindenturnhallenareals.

Otto Ruppaner, hier im Köngener Römerpark, ist gespannt auf die Wahlbeteiligung am kommenden Sonntag. Foto: privat

KÖNGEN. Am Sonntag sind die Köngener aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Einziger Kandidat ist Otto Ruppaner, der die Geschicke der Kommune in den vergangenen acht Jahren gelenkt hat. Zeit, nochmal ein kurzes Resümee der Amtszeit zu ziehen und auch in die Zukunft zu schauen. Was lief gut? Was hätte besser laufen können? Darüber sprach die Wendlinger Zeitung mit Ruppaner.