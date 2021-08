Schwerpunkte

Der Klimawandel ist sichtbar

04.08.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Über die aktuellen Fortschritte bei den Hochwasserschutzmaßnahmen am Neckar bei Wendlingen informierte sich gestern Staatssekretär Andre Baumann.

Staatssekretär Andre Baumann, Rudolf Uricher vom RP, Wilfried Schmid, stellvertretender Bürgermeister und Stadtbaumeister Girod (von links) besichtigen die Hochwasserbauwerke. Fotos: Holzwarth

WENDLINGEN. Zehn Jahre ist es her, seit die ersten Vorplanungen und die Planungsleistungen an das Büro Wald und Corbe vergeben wurden. Fast fertiggestellt ist inzwischen der erste Bauabschnitt der Hochwasserschutzmaßnahme am Neckar, den Staatssekretär Dr. Andre Baumann gestern im Rahmen seiner Sommertour durch das Ländle besichtigt hat.