Der Kirchheimer Sommer lockt mit einem vielfältigen Programm

Offizieller Auftakt ist am Freitag, 24. Juni, auf dem Marktplatz. Das Ende ist für den 6. August geplant. Das Angebot reicht von Straßenmusik über Mitmachaktionen bis zu Vorlesestunden für Kinder. An verschiedenen Orten in der Stadt ist vieles geboten und wird mit dem Stadtradeln verbunden.

KIRCHHEIM. Am Freitag, 24. Juni, beginnt der diesjährige „Kirchheimer Sommer“. Bis zu seinem Ende am Samstag, 6. August, finden viele kleine, aber feine Veranstaltungen in Kirchheim und den Teilorten statt. Das Angebot reicht von Straßenmusik zur Marktzeit und in der Gastronomie über offenes Chorsingen, Tanzen auf dem Marktplatz, Hula Hoop, Mittagspause für die Füße in der Lauter, Lach-Yoga und Walderlebnistagen bis hin zu verschiedenen Aktiv- und Entspannungsangeboten, Kunst- und Mitmachangeboten und Vorlese-Stunden für Kinder.

Offiziell eröffnet wird der Kirchheimer Sommer am Freitag, 24. Juni, um 12 Uhr, vor den Arkaden am Rathaus (Marktstraße 14) von Oberbürgermeister Dr. Pascal Bader. Musikalisch begleitet wird der Auftakt vom Duo Vocal Affair und dem Oberbürgermeister. Am Nachmittag liest „Oma Ditte“ im Marstallgarten um 15 Uhr spannende Geschichten für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Abends sorgen die Bands Hot Jazz Revival von 18.30 bis 20 Uhr vor dem Adoro Gusto (Marktstraße 55) und Last Orders vor dem Café Riva (Schlossplatz 16) für musikalische Unterhaltung.

Wer mitmachen möchte, kann sich bei den Organisatoren melden