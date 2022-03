Schwerpunkte

Der Informationsmarkt des Bürgervereins Wendlingen kam an

28.03.2022 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Der Informationsmarkt des Bürgervereins im Treffpunkt Stadtmitte erfreute sich regen Zuspruchs und guter Gespräche.

Informationsmarkt des Bürgervereins im Treffpunkt Stadtmitte: Was wollen wir denn miteinander machen? Foto: pd

WENDLINGEN. Wer mit Ehrenamtlichen etwas erreichen möchte, kann sich ein abgegrenztes Projekt ausdenken und dann genau dafür die passenden Leute suchen. Oder aber er macht es so offen wie Manfred Klumb und Klaus Oswald, das neue Führungsduo des Bürgervereins Wendlingen am Neckar. Beim Informationsmarkt im Treffpunkt Stadtmitte gab es ganz viele verschiedene Dinge zu sehen, die es in Wendlingen einmal geben könnte, wenn sich dafür Menschen finden, ohne eine zu enge Vorauswahl. Dazu gab es große grüne Karten zum Ankreuzen, was den einzelnen interessieren würde. Dabei gab es ganz viel Spielraum: Finden sich einige Menschen, die gerne zusammen tanzen wollen? Oder lieber kochen oder backen? Oder ins Kino gehen? Oder in den Biergarten? Immer mehr füllte sich die Pinnwand mit den Rückmeldungen der Besucher. Es durften auch eigene Ideen eingebracht werden: So suchte jemand dort Kontakte zum gemeinsamen Radfahren.