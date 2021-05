Schwerpunkte

Der Goldschatz im eigenen Handy

28.05.2021 05:30

KÖNGEN (pm). Der Boden in und um Köngen enthält kein Gold. Und doch kommt nun (im übertragenen Sinn) ein Goldbarren im Gewicht von 100 Gramm aus Köngen. In 4000 gesammelten Handys stecken nämlich 100 Gramm Gold.

Die Initiative „Eine Welt“ Köngen und der Weltladen rufen seit sechs Jahren dazu auf, ungenutzte Handys abzugeben und damit Rohstoffe zu liefern. Gerlinde Maier-Lamparter betreut das Gemeinschaftsprojekt und kennt die Zahlen daher genau. Sie weiß auch, dass außer Gold in einem Handy noch rund 60 weitere Metalle stecken. Durch Recycling werden außer Gold auch Kupfer, Silber, Platin und Palladium zurückgewonnen. Die Köngener Handyaktion ist Teil der landesweiten Aktion „fragen. durchblicken. nachhaltig handeln!“ und damit auch Teil der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg. Den Erlös für die gesammelten Geräte spendet die Handyaktion an drei Projekte in Afrika. Unterstützt werden Klimaschutzmaßnahmen in Uganda, die Gesundheitsvorsorge im Ost-Kongo und berufliche Bildung für Jugendliche in Äthiopien.

„Wir sammeln weiter unter dem Motto ‚Raus aus der Schublade und rein in die Box!‘“, so Maier-Lamparter. „Wer bis 12. Juni ein oder mehrere Geräte im Weltladen abgibt, erhält für den Goldschatz im Handy eine goldige Leckerei aus fairem Handel.“ Handys, Smartphones, Tablets und Ladegeräte können während der Öffnungszeiten des Weltladens abgegeben werden: Montag bis Samstag von 9 bis 12.30 Uhr und Montag/Dienstag/Donnerstag/Freitag von 14.30 bis 18 Uhr.