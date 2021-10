Schwerpunkte

Der Gemeinderat debattierte über das Fehlverhalten auf Streuobstwiesen in Wendlingen

28.10.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

In einer aufgeheizten Atmosphäre diskutierte der Gemeinderat in Wendlingen das Thema Streuobstwiesen. Dabei ging es nicht immer sachlich zu. Ein Runder Tisch ist für heute anberaumt.

Ein seltenes Bild, wenn das Gremium tagt: volle Publikumsplätze. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. So viele Besucher wie am Dienstagabend gab es in einer Gemeinderatssitzung in Wendlingen schon lange nicht mehr. Der vorgesehene Tagesordnungspunkt „Fehlnutzung von Grundstücken im Landschaftsschutzgebiet“ ließ allerdings schon vorher erahnen, dass das Thema auf besonders großes Interesse stoßen würde – zumal zahlreiche Streuobstwiesenbesitzer in Wendlingen davon direkt betroffen sind. Immerhin haben 46 einzelne Eigentümer und Eigentümergemeinschaften von 76 betroffenen Grundstücken der Gewanne Hauserner Berg, Ailenberg und Hurrlebaus Post aus dem Landratsamt Esslingen erhalten (wir berichteten). Verlief die Sitzung anfangs noch ruhig, änderte sich das mit den Redebeiträgen von Stadtverwaltung und Fraktionsvertretern. Die Reaktionen im Publikum reichten von zustimmendem Applaus über vereinzelte Unmutsäußerungen bis hin zum Verlassen des Saals von drei, vier Personen.