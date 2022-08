Schwerpunkte

Der Fischerverein Wendlingen hat eine funktionierende Jugendabteilung

22.08.2022 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Zwei Dutzend Jugendliche erlernen in der Jugendabteilung des Fischervereins Wendlingen die Grundkenntnisse des Angelfischens und engagieren sich für den Naturschutz. Dazu ist viel Wissen über die Artengemeinschaft in einem See nötig.

Drei Wendlinger Jugendfischer in ihrem Element: Toni Schaufler, Luis Krupp und Konstantin Maier (von links) beim morgendlichen Angeln am Hüttensee. Foto: Weiss

WENDLINGEN. Zwei Dutzend Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren sind in der Jugendabteilung des Fischervereins Wendlingen aktiv. Dort erlernen sie die Grundkenntnisse des Angelfischens, bereiten sich auf die Fischerprüfung vor, angeln gemeinsam in der Lauter, im Neckar und in den vereinseigenen Gewässern und engagieren sich für den Naturschutz.