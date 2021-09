Schwerpunkte

Der Esslinger AfD-Kandidat Boris Malewski will sich für seine Mitbürger engagieren

14.09.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Bundestagswahl 2021: Boris Malewski, Kandidat der AfD im Wahlkreis Esslingen über das, was er als normal empfindet, die Schwierigkeiten der direkten Demokratie und was seine Partei zum Schutz der Umwelt tun möchte.

Boris Malewski am Wendlinger Schützenhaus. Foto:Just

WENDLINGEN. Wir treffen den AfD-Kandidaten Boris Malewski am Wendlinger Schützenhaus. Ein Ort, zu dem er eine persönliche Beziehung hat? „Nein, es war gut zu erreichen“, sagt er. Malewski lebt mit seiner Frau und vier Katzen auf dem Schurwald. Wie verlief sein Weg in die Politik und zur AfD? „Ich möchte etwas tun, mich für meine Mitbürger engagieren.“ Mit dem Wahlprogramm der AfD fand er für sich 80 Prozent Übereinstimmung. Was sind die 20 Prozent, die ihm nicht so zusagen? Es ist oft die Ausdrucksweise, die ihm nicht gefällt, auch wünscht er sich Respekt vor den Mitbewerbern und mag extreme Positionen nicht.