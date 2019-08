Der Deckel muss ab

09.08.2019, Von Sylvia Gierlichs

Im Köngener dm-Markt stellten Geschäftsführer Sebastian und Umweltminister Franz Untersteller die Recyclat-Initiative vor

Das Wort „Nachhaltigkeit“ gibt es seit 1713. So richtig in Fahrt kam das Thema Nachhaltigkeit erst jüngst wieder durch die Fridays-for-Future-Bewegung. Motivation für Produzenten, Händler, aber auch Naturschutzverbände und Umweltministerien, sich für mehr Recycling starkzumachen. Am Mittwoch warb Umweltminister Franz Untersteller im Köngener dm-Markt für die Initiative.