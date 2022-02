Schwerpunkte

Der Bürgerverein Wendlingen richtet sich neu aus

09.02.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nie war es für Bürger einfacher als heute sich für etwas zu engagieren, zu kämpfen, voranzutreiben, sich zu verwirklichen. Der Bürgerverein kann solche Möglichkeiten eröffnen. Ein Markt der Informationen am 26. März soll den Anstoß geben.

Klaus Oswald (links) und Manfred Klumb mit dem neuen Logo des Bürgervereins Wendlingen: Menschen, die sich für ihre Heimatstadt auf vielfältige Weise einsetzen unter dem Motto „Nachhaltig, nah dran, sozial“. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Wer die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten in Wendlingen am Neckar und seinen drei Stadtteilen verfolgt hat, dem dürfte der Bürgerverein nicht unbekannt sein. – Ein Verein von Bürgern für Bürger, für ihre Belange, in ihrer Stadt. Bestes Beispiel ist der Begleitweg an der Lauter, der 2005 öffentlichkeitswirksam eingeweiht worden war. Den Anstoß und das Konzept dazu stammte vom Bürgerverein, der damit beitragen wollte, den Fluss, der mitten durch die Stadt fließt, den Menschen zur Erholung wieder zugänglich zu machen. Das stieß bei der Stadt Wendlingen, die bei der Umsetzung geholfen hatte, und vor allem bei den Bürgern auf große Resonanz, doch seit damals ist es um den Bürgerverein zunehmend ruhiger geworden.