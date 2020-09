Schwerpunkte

Der Blockwart und der kleine Widerstand

28.09.2020 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Der Geschichts- und Kulturverein Köngen unterstützt den Schüler Raphael Fröhlich bei seiner Recherche zum Urgroßvater

Als seine Klasse im Dezember 2019 die KZ-Gedenkstätte Dachau besuchte, war der 17-jährige Schüler Raphael Fröhlich krank. So konnte er kein Referat über den Besuch schreiben, wie es seine Mitschüler taten. Stattdessen hatte er eine andere, spannende Idee.

Der 17-jährige Raphael Fröhlich (Zweiter von links) recherchiert derzeit, welche Rolle sein Urgroßvater in der Nazizeit in Köngen gespielt hat – der Geschichts- und Kulturverein hilft ihm bei einer Gesprächsrunde, hier betrachten einige der Teilnehmer Fotos aus der Nazizeit und ziehen ihre Schlüsse daraus. Foto: Dietrich

KÖNGEN. Zuerst wollte sich Raphael Fröhlich für sein Ersatzreferat mit dem Tagebuch der Anne Frank auseinandersetzen. Doch dann machte er seiner Lehrerin einen ganz anderen Vorschlag: Wie wäre es, zu recherchieren, was der eigene Urgroßvater während der Nazi-Diktatur in Köngen gemacht hat? Die Lehrerin fand dies eine sehr viel bessere Idee. Der Geschichts- und Kulturverein ebenfalls, deshalb unterstützt er den Schüler mit einigen Gesprächsrunden. Die erste hat sich nun in der Köngener Zehntscheuer getroffen.