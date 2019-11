Der Blick auf das Dahinter

22.11.2019 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Galerie der Stadt Wendlingen zeigt „Farbe trifft auf Stahl“ mit Ingeborg van Loock und HATE Hirlinger

Ingeborg van Loock (rechts) im Gespräch mit einer Besucherin der Vernissage. Im Hintergrund eines ihrer Werke. Foto: Weiss

WENDLINGEN. Es sind zwei sehr unterschiedliche künstlerische Positionen, die in der neuen Ausstellung in der Galerie der Stadt Wendlingen aufeinandertreffen: Unter dem Titel „Farbe trifft auf Stahl“ zeigt Ingeborg van Loock Malerei und Fotografie und HATE Hirlinger präsentiert Skulpturen. „Gemeinsam ist den beiden der Verzicht auf Gegenständlichkeit“, erläuterte Birgit Wiesenhütter bei der gut besuchten Vernissage am Mittwochabend.