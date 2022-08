Schwerpunkte

Der Abriss der Miethäuser in der Lichtenstein- und Achalmstraße in Wendlingen rückt näher

16.08.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Es war lange still, was die Mietshäuser in der Lichtenstein- und Achalmstraße in Wendlingen angeht. Nun jedoch sollen die nächsten Schritte für den Bau bezahlbarer Wohnungen erfolgen.

Nur noch eine Wohnung ist bewohnt: Die Wohnblöcke in der Lichtenstein- und Achalmstraße sollen noch dieses Jahr schwinden. Foto: Just

WENDLINGEN. Bereits im Jahr 2020 stellte die Siedlungsbau Neckar-Fils den Wendlinger Gemeinderäten die Pläne vor, die reichlich in die Jahre gekommenen Mehrfamilienhäuser auf dem Areal zwischen Lichtenstein-, Neuffen- und Achalmstraße dem Erdboden gleichzumachen und hier 46 moderne und barrierefreie Wohnungen bauen zu lassen. Bezahlbarer Wohnraum nach unserem Genossenschaftsmodell, wie Fritz Krämer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Genossenschaft, damals betonte.