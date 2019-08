Den Schulabschluss in der Tasche

03.08.2019, — E-Mail verschicken

Preise und Belobigungen an der Kirchrainschule Oberboihingen. Sie haben es geschafft: 20 Schüler der Kirchrainschule Oberboihingen wurden bei ihrer Abschlussfeier verabschiedet. In der von den Schüler gestalteten Feier beglückwünschten Rektorin Hämmerle-Raeder und Klassenlehrer Henrik Prestel die Schüler zum erfolgreichen Hauptschulabschluss und überreichten die Zeugnisse. Zudem gab es in diesem Jahr vier Preise und zwei Belobigungen für hervorragende Leistungen zu vergeben: Einen Preis erhielten Melisa Göndör, Anna Haustein, Lavinia Olar und Lea Schäfer. Eine Belobigung gab es für Lucas Gänzle und Danylo Koltsov. Einige SchülerInnen wechseln nun in die Berufsausbildung, der Großteil der Schüler geht allerdings den mittleren Bildungsabschluss an einer Berufsfachschule an. Die Kirchrainschule wünscht ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg.