Wasserkraft in Wendlingen mit Fisch-Hilfe

29.04.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Firma HOS modernisiert derzeit die Wasserkraftanlage auf den Areal der Neckarspinnerei. Zentraler Bestandteil der Arbeiten ist eine Fischauf- und -abstiegshilfe, die verhindern soll, dass die Tiere in die Turbinen geraten. Mehr Bilder finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Die Neckarspinnerei ist eine klassische Industrieanlage aus den Anfängen des industriellen Zeitalters, die den Neckar brauchte, um Energie zu gewinnen. Der Hochwasserschutz auf der Neckarinsel wird derzeit modelliert. Fotos: Riedl

WENDLINGEN. Die Wasserkraft hat in Wendlingen eine lange Tradition. Das hat viel mit der Familie Otto zu tun, die die Wasserkraft nutzte, um auf den Firmengeländen, der Spinnerei in Unterboihingen und in der Weberei in Wendlingen, die Maschinen anzutreiben. Diese Tradition, das Wasser des Neckars zu nutzen, soll auf beiden Arealen fortgesetzt werden, auch wenn heute die Maschinen der Firma Otto stillstehen.