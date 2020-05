Schwerpunkte

Dem Publikum Augen und Ohren öffnen

27.05.2020 05:30, Von Rainer Kellmayer — E-Mail verschicken

Chorleiter Paul Theis spielt seit 28 Jahren in der Köngener Kirchenmusik eine Rolle

Paul Theis spielt seit seiner Kindheit Orgel. Foto: Kellmayer

KÖNGEN. Gewaltige Orgelklänge füllen die katholische Kirche „Zum Guten Hirten“ in Köngen: Dichte Akkordfolgen wechseln mit brillantem Laufwerk, das Ganze verschmilzt zu einem beeindruckenden opulenten Klanggemälde. Man merkt schnell: An der Orgel sitzt ein Könner, der Manuale und Pedal meisterhaft beherrscht. Es ist Paul Theis, der bereits seit 28 Jahren die katholische Kirchenmusik in Köngen und Unterensingen wesentlich beeinflusst.