„Dein tollster Tag im Wendlinger Freibad“ – Malwettbewerb

23.08.2022

An manchen Tagen waren die Temperaturen kaum auszuhalten, wochenlang brütende Hitze und Schwüle, Himmel in Dauerblau und noch kein Ende in Sicht: der Sommer 2022 ist auf dem besten Wege als einer der heißesten, sonnigsten und trockensten Sommer in die Geschichte einzugehen. Gut, dass die Wendlinger ein Freibad ihr eigen nennen können. Dort im kühlen Wasser mit Spaß und Spiel lässt es sich gut aushalten. In diesem Jahr wird das Freibad 50 Jahre und genau so lange kümmert sich die DLRG Wendlingen gemeinsam mit den Schwimmmeistern um die Sicherheit der Badegäste. Aus diesen beiden Anlässen lädt die DLRG alle Kinder bis einschließlich zwölf Jahren dazu ein, bis zum 29. August am Malwettbewerb teilzunehmen. Was kann man im Freibad alles erleben, was gefällt den Kindern besonders gut? Die interessantesten Bilder werden prämiert. Die Bilder sind an der Freibadkasse oder im Rathaus bei der Stadtkasse abzugeben. Zum Ende de Badesaison am Sonntag, 11. September, werden den Gewinnern die Preise überreicht. red Foto: DLRG