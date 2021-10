Schwerpunkte

Das Wendlinger Johannesforum wird bereits mit dem Tuffgestein der Johanneskirche verkleidet

27.10.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Rohstoffmangel ist auch beim Bau des Gemeindezentrums der Evangelischen Kirchengemeinde ein Thema. Die Verkleidung mit den Tuffsteinen der Johanneskirche hat am Sockel des Gebäudes bereits begonnen.

Die Tuff-Verkleidung der Johanneskirche wird derzeit am Sockel des neuen Gemeindezentrums angebracht. Foto: sg

WENDLINGEN. Die Freunde der Johanneskirche wird es freuen, dass die Verkleidung des Johannesforums mit dem Gönninger Tuff bereits begonnen hat. „Wir wurden tatsächlich bereits von einigen Wendlingern angesprochen“, sagt Diakonin Bärbel Greiler-Unrath, die sich just gestern wegen einer Besprechung im Rohbau in der Albstraße befand. Am Sockel der dem Rathaus zugewandten Seite des Gebäudes blitzen die Quader hinter dem Gerüst hervor. Steinmetz Constantin Baki, Hüttenmeister der Frauenkirche in Esslingen, konnte etwa 440 Quadratmeter Tuffsteine der Johanneskirche retten. Neue Tuffsteinquader ergänzen sie und werden am Gebäudeteil des Gemeindehauses der Blickfang. Doch auch an einem Teil der Fassade des Unterstützerzentrums werden die Tuffsteine angebracht.