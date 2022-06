Schwerpunkte

Das Street-Food-Festival kehrt zurück nach Wendlingen

14.06.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Feiern und Foodtrucks locken in der Wendlinger Stadtmitte von Freitag, 17. bis Sonntag, 19. Juni. Wie die Veranstalter die lange Durststrecke überstanden haben und wie sie das Festival inzwischen weiterentwickelt haben.

So wurde beim Street-Food-Festival 2019 gefeiert. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Das Street Food and Drinks Festival lädt am Wochenende in der Wendlinger Stadtmitte dazu ein, internationale Spezialitäten zu Musik zu entdecken. Nach zwei Jahren Zwangspause startet ab Freitag die dritte Auflage des Festivals. Organisiert wird es wieder von Christian Wohlfahrt und Simon Bangert.