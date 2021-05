Schwerpunkte

Zweite Impfung von über 80-Jährigen aus Wendlingen, Köngen, Unterensingen und Oberboihingen

19.05.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Täglich sind mehr als 30 Helferinnen und Helfer vor Ort, neben Maltesern und DRK auch von der Feuerwehr Wendlingen und von den Bürgerbussen aus Wendlingen und Köngen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Vier Tage bis Donnerstag bekommen insgesamt 588 Bürger und Bürgerinnen über 80 Jahre aus Wendlingen (275 Impflinge), Oberboihingen (94), Köngen (120) und Unterensingen (99) ihre zweite Corona-Impfung im lokalen Impfzentrum in der Turnhalle Im Speck. Die erste Impfung liegt sechs Wochen zurück. Zwei Mobile Impfteams vom Deutschen Roten Kreuz und von den Maltesern sind auch diesmal wieder vor Ort. „Bei der Zweitimpfung läuft alles viel entspannter“, hat Kathrin Flohr, Leiterin der Abteilung Kultur, Sport, Bürgerschaftliches Engagement bei der Stadtverwaltung Wendlingen, schon zu Beginn am Montag festgestellt. Bei der zweiten Impfung sind keine Aufklärungsgespräche mehr notwendig wie beim ersten Mal. Der Arzt fragt lediglich nach, wie die erste Impfung vertragen wurde. 15 Minuten nach dem zweiten Piks – so lange muss jeder nach der Impfung warten – kann er oder sie wieder nach Hause gehen. Das war’s dann auch schon.