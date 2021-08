Schwerpunkte

Das Klima und die Automobilindustrie

05.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

ESSLINGEN. Der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus Grübel lädt am Dienstag, 10. August, um 18 Uhr ein zu Vortrag und Gespräch mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie. Müller wird zum Thema „Klima schützen – Automobilindustrie erhalten“ sprechen und aus Branchensicht erläutern, welche Herausforderungen sich aus der Bewältigung der Covid-19-Pandemie und der Erreichung der Klimaziele für die Automobilindustrie ergeben. Auch im Wahlkreis Esslingen hängen viele Arbeitsplätze an der Automobilwirtschaft und ihrer Zulieferindustrie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugangslink zur Webex-Veranstaltung ist am Veranstaltungstag auf der Homepage zu finden: www.markus-gruebel.de. pm