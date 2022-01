Schwerpunkte

Das Jugendhaus Boing in Oberboihingen zieht um

07.01.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Oberboihingen ist in der Kirchrainschule seit dem Wegfall der Werkrealschule mehr Platz, als die Grundschüler benötigen. Jetzt bezieht das Jugendhaus einen Teil der Räume. Eine Win-win-Situation.

Jugendhausleiter Jürgen Haug (links) und Bürgermeister Torsten Hooge freuen sich auf den Neustart des „Boing“ an der Kirchrainschule. Foto: Just

OBERBOIHINGEN. Das Jugendhaus in der Max-Eyth-Straße war für viele Jugendliche eine wichtige Anlaufstelle. Mit seinen bunten Graffiti mag es den älteren Oberboihingern etwas grell erschienen sein, jeder, der im Laufe der Jahre einen Teil zu diesem Gesamtkunstwerk beigetragen hat, wird das Haus, das für viele auch ein Stück Heimat ist, vermissen. Denn die Tage des Gebäudes sind gezählt. Jugendhausleiter Jürgen Haug hat mit tatkräftiger Unterstützung des Bauhofs noch vor Weihnachten alles eingepackt, was zum „Boing“ gehört und ist in die Kirchrainschule umgezogen. Noch stehen dort einige unausgepackte Kartons herum, noch ist es nicht so heimelig, wie man es von der Max-Eyth-Straße kennt. Es liegt nun an den jungen Menschen, die Räume wieder zu ihrem Jugendhaus zu machen.