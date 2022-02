Schwerpunkte

Das Jahr 2021 in Zahlen

05.02.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Das Standesamt in Oberboihingen gibt Auskunft über Eheschließungen, Geburten oder Kirchenaustritte.

OBERBOIHINGEN. Jemanden neben sich zu wissen, auf den man sich verlassen kann, das könnte im zweiten Pandemie-Jahr, in Zeiten also, die manch einer als unsicher empfinden dürfte, ein Antrieb gewesen sein, dem Partner das Jawort zu geben. In Oberboihingen taten dies 24 Paare. Drei von ihnen kamen nicht aus dem Ort. 2020 waren es 18 Ehen, die geschlossen wurden, vier Paare kamen nicht aus Oberboihingen.

Die Anzahl der neuen Erdenbürger, die man in Oberboihinger Familien begrüßen durfte, blieb nahezu gleich. 2021 erblickten 57 Babys das Licht der Welt, 2020 waren es 58. In beiden Jahren wurde jeweils ein Baby im Ort zur Welt gebracht.

46 Einwohner aus Oberboihingen verstarben im vergangenen Jahr, das Standesamt der Gemeinde beurkundete elf von ihnen. 2020 starben 72 Einwohner, davon 19 in Oberboihingen.

Auch in der Gemeinde zwischen Nürtingen und Wendlingen gab es Kirchenaustritte, 39 Personen kehrten den Kirchen den Rücken zu. Im Jahr davor waren es sogar 46 Menschen, die auf kirchlichen Beistand verzichten wollten.