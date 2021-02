Schwerpunkte

„Das ist der Lichtblick, den wir haben“

03.02.2021, Von Julia Nemetschek-Renz

In den Wohngruppen der Lebenshilfe Kirchheim hoffen die Menschen auf eine baldige Impfung – Kommt ein mobiles Impfteam?

Alle warten auf die Impfung – auch die Mitarbeiter und Bewohner der Lebenshilfe Kirchheim. Doch wann die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung endlich dran sind, ist ungewiss.

Im Dezember waren hier im Quartier 107 Grad alle in Quarantäne. Jetzt warten Bewohner und Mitarbeiter auf die Impfung: Teamleiterin Sina Kreiselmeier und die WG-Bewohner Katrin Lowski und Freddy Köhler. Foto: Nemetschek-Renz

KIRCHHEIM. Chris Eckstein ist Heilerziehungspfleger im Quartier 107 Grad. Zwölf Menschen mit Behinderung leben hier in einer Wohngemeinschaft. Eckstein ist 22 Jahre alt, die schwarze Wollmütze sitzt lässig auf seinem Kopf. Dazu schwarze Haare, schwarzes T-Shirt – nur die FFP2-Maske leuchtet. Ein Jahr Corona bedeutet für ihn, privat nur noch seine Freundin zu sehen, einzelne Freunde höchstens mal kurz draußen zu treffen. So groß ist seine Sorge, das Virus in die Wohngruppe zu tragen, zu den Menschen, die einen Herzfehler haben oder Diabetes und damit ein besonders hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken.