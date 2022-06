Schwerpunkte

Das ist das finale Programm des Wendlinger Street-Food-Festivals

15.06.2022 17:15, — E-Mail verschicken

Das Wendlinger Street-Food-Festival bietet viel Musik für jeden Geschmack.

Auf dem Street Food Festival gibt es vieles zu entdecken. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Am Freitag ab 11 Uhr startet auf dem Wendlinger Marktplatz das Street Food and Drinks Festival. Damit steht auch das endgültige Programm fest: Am Freitag ab 17 Uhr 90er-Party Open Air mit DJ Chris David.

Am Samstag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 15 Uhr Live-Musik mit Marc Water (Gitarre und Gesang). Er spielt Cover-Songs. Ab 18.30 Uhr BigFM Party mit DJ P.

Der Sonntag ist als Familientag geplant. Er beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Die Blechaholics spielen Blasmusik. Ab 13 Uhr Familiennachmittag mit Mitmachzirkus, Hüpfburg und Kinderprogramm. Ab 15 Uhr Live-Musik mit Robin Henderson, (Bekannt aus SAT1). An allen Tagen ist der Eintritt frei. pm