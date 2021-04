Schwerpunkte

Das Internet soll nun schneller werden

14.04.2021

Die Telekom beginnt in Oberboihingen und Neckartenzlingen mit dem Ausbau von Glasfaseranschlüssen

Im Gewerbegebiet Süd wird Glasfaser verlegt. Foto: Just

OBERBOIHINGEN/NECKARTENZLINGEN (pm). Die Würfel sind gefallen: In Oberboihingen und Neckartenzlingen erhalten Gewerbetreibende im Gewerbegebiet bei Abschluss eines Vertrages Anschluss an das Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom. Die Telekom beginnt jetzt mit dem Bau. Das teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. „Wir freuen uns, unseren Geschäftskunden in Oberboihingen und Neckartenzlingen zukünftig Glasfaseranschlüsse anbieten zu können. Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe mit modernster Technik versorgen“, sagt Emre Sevenler, bei der Deutsche Telekom Technik verantwortlich für den Glasfaserausbau im Landkreis Esslingen.