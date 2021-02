Schwerpunkte

„Das Häs bleibt heuer in der Kiste“

11.02.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Heute ist Schmotziger Doschtig und eigentlich die Hoch-Zeit von der Fasnet – Die Narrenzunft Wendlingen hofft auf 2022

WENDLINGEN. Stell’ Dir vor es ist Fasnet – und keiner geht hin. Das kann man in diesem Coronajahr getrost so sagen, denn erstens sind sämtliche Fasnetssitzungen, Rathausstürme und Umzüge aus bekannten Gründen abgesagt und zweitens haben die meisten Menschen gerade sowieso andere Sorgen als Schabernack zu treiben. Das sieht die Narrenzunft in Wendlingen schweren Herzens auch so, hat sich aber trotzdem coronakonform für die fünfte Jahreszeit etwas einfallen lassen.