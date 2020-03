Das Gesicht für gelungene Integration wohnt in Wendlingen

30.03.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wie Gevara Abdallah zum Ausbildungsbotschafter für geflüchtete Menschen wurde – Auszeichnung mit Bildungspreis 2020

Für sein besonderes berufsständiges Engagement in der Ausbildung ist der aus Aleppo in Syrien stammende Gevara Abdallah mit dem Bildungspreis 2020 ausgezeichnet worden. Zum vierten Mal ist dieser Preis vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) in der vergangenen Woche an drei Nachwuchskräfte vergeben worden.

Gevara Abdallah hat seine Chance beim Schopf gepackt und wurde nun mit dem BGL-Bildungspreis 2020 ausgezeichnet. Foto: Just

NÜRTINGEN/WENDLINGEN. Gevara Abdallah ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Der 32-Jährige lebt seit seiner Flucht 2015 aus Syrien in Wendlingen und hat bereits am 1. September 2016 seine Ausbildung zum Landschaftsgärtner bei dem Nürtinger Garten- und Landschaftsbauunternehmen Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH begonnen. Im Herbst letzten Jahres hat er seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ist seither fest bei Albrecht Bühler angestellt.