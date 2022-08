Schwerpunkte

Das FiFeFo von Kreisjugendring, Jugendhaus und der Stadt Wendlingen geht in die zweite Woche

09.08.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Das FiFeFo von Kreisjugendring, Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße und der Stadt Wendlingen hat im Schulzentrum Am Berg sein ideales Feriendomizil gefunden.

Eine Wasserschlacht am heißesten Tag der Woche als krönender Abschluss nach der Wasserolympiade im Pausenhof des Bildungszentrums Am Berg. Der Standort hat sich für die Kinderferienbetreuung FiFeFo bestens bewährt. Foto: FiFeFo/Bunke

WENDLINGEN. Ein kleiner Fehltritt – und das wars bei der Flussüberquerung. Das erfrischende Nass musste man sich bei diesem Spiel allerdings dazu denken, wenn man upps – einen Stein verfehlt hatte, beim Sprung von einem Stein zum nächsten, um so den Fluss zu überqueren. Die Steine waren auf großen Papierblätter aufgezeichnet und lagen auf dem Pflaster im Pausenhof, der den Fluss darstellen sollte. Eine nasse Abkühlung gab es aber trotzdem für die Ferienkinder und zwar bei der Wasserolympiade, die in einer vergnüglichen Wasserschlacht am heißesten Tag in der vergangenen Woche geendet hatte. 140 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren haben garantiert noch viel Spaß in dieser Woche beim FiFeFo.