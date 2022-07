Schwerpunkte

Das bietet das Kirchheimer Weindorf

26.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die 33. Auflage des Traditionsfestes findet vom 4. bis 21. August auf dem Rollschuhplatz statt.

Gut gefüllte Lauben beim Kirchheimer Weindorf. Foto: pm/Kaltenecker

KIRCHHEIM. Der Rollschuhplatz in Kirchheim hat schon viele Feste erlebt. Auch das Kirchheimer Weindorf steht dort vom 4. bis 21. August auf dem Programm. In den kommenden beiden Jahren wird sich das ändern. Der Rollschuhplatz wird grundsaniert. Doch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher noch einmal in den Lauben verwöhnen lassen.