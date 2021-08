Schwerpunkte

Damit Ferien spannend bleiben

25.08.2021 05:30

Zuschüsse für Corona-bedingte Mehrkosten ermöglichen Sommerferienangebote für Kinder und Jugendliche im Landkreis Esslingen.

Basteln, forschen, batiken – Ferien sind spitze! Foto: Bunke

Kinder und Jugendliche konnten und können in den Sommerferien an vielfältigen und kreativen Ferienangeboten teilnehmen. Über 35 zuschussberechtigte Einrichtungen, Jugendhäuser und Mitgliedsverbände, die solche Freizeiten veranstalten, erhielten insgesamt 20 000 Euro Sondermittel, teilt das Landratsamt in Esslingen mit. Damit werden Corona-bedingte Mehrkosten für Hygienekonzepte abgedeckt. Jeweils 10 000 Euro geben der Landkreis Esslingen und die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.